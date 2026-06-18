Scuola Pallavolo Biellese, ecco il nuovo coach: è Alberto Molinari

Un volto nuovo entra a far parte dello staff tecnico della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

La società è lieta di annunciare l’inserimento di coach Alberto Molinari, che avrà modo di contribuire al potenziamento del vivaio arancioblù. Un allenatore giovane (classe 1994) e originario di Torino, dal curriculum importante ma desideroso di crescere ancora.

La maggior parte della sua carriera sportiva - in campo e in panchina - è legata al nome e ai colori della Pallavolo Sant’Anna, dove è rimasto dal 2012 al 2026. Con la società di San Mauro Torinese sono arrivati successi importanti, tra cui spiccano i quattro titoli regionali (con tanto di buoni piazzamenti alle finali nazionali) ottenuti alla guida delle annate 2008 e 2009. A ciò si possono aggiungere le esperienze recenti con gli Under15 di Chieri Volleyball e come vice-selezionatore federale del Club Piemonte maschile.

Le prime parole di coach Alberto Molinari da allenatore arancioblù: «Questa città rappresenta per me un punto fermo, da parecchio tempo. Era il lontano 2008, avevo 14 anni e da giovane atleta partecipai per la prima volta al Bear Wool Volley. Avendo sempre vissuto l’ambiente della pallavolo piemontese, di stagione in stagione ho osservato - da lontano ma con interesse - lo sviluppo e la crescita che la SPB ha avuto, alzando man mano l’asticella e l’organizzazione societaria. Dopo tanti campionati al Sant’Anna sentivo di aver bisogno di stimoli diversi: una nuova avventura può diventare fonte di crescita personale».

E aggiunge: «Sono una persona trasparente e diretta, che preferisce sempre parlare in maniera chiara. Ambizioso in tutto, pretendo tanto in primis da me stesso, ma cerco di tirare fuori il meglio anche da chi mi sta attorno. Sicuramente ci sarà del lavoro importante da fare sul settore giovanile. Dialogando con il ds Oscar Zaramella e con la presidente Giusi Cenedese mi sono messo a completa disposizione: per come intendo il lavoro in una società, se esiste un progetto condiviso in partenza io sono pronto a spendermi in tutto e per tutto. Con la promozione della prima squadra in Serie B nazionale appena conquistata, il mio obiettivo sarà quello di far crescere e costruire giocatori che riescano ad avvicinarsi e ad approcciare quel livello il prima possibile. Ci sono ragazzi con tanta voglia di lavorare e una società ambiziosa: meglio di così non posso chiedere».

I suoi modelli: «Una figura importante, a cui ho sempre fatto riferimento sia come tecnico che come persona, è coach Monica Cresta. Nutro una profonda stima nei suoi confronti: per tutto quello che nel corso del tempo ha fatto in Piemonte e per quanti ragazzi è riuscita a plasmare e a far arrivare ad altissimo livello. Sempre disponibile a qualsiasi confronto, è sicuramente un esempio di persona che trasmette valori importanti e a cui mi ispiro per continuare a svolgere questo mestiere».

Ad accoglierlo a Biella è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Di sicuro abbiamo fatto un bel colpo, perché Alberto è tra i migliori coach giovanili a livello regionale. Siamo stati bravi e convincenti nel portarlo a Biella, il nostro progetto gli è piaciuto e ha dimostrato fin da subito entusiasmo. Siamo anche riusciti a battere la concorrenza di importanti realtà pallavolistiche, del Piemonte e non solo. Non possiamo che essere davvero felici dell’inizio di questa nuova collaborazione. La sua esperienza e il suo curriculum parlano chiaro. Benvenuto Alberto!».