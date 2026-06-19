Al TeamVolley torna Giorgia Fallarini

Conferme, volti nuovi e anche ritorni. Il roster 2026/27 del TeamVolley prende forma, per affrontare una nuova appassionante stagione di Serie B2.

Il reparto delle centrali si rafforza con Giorgia Fallarini, novarese classe 2005 che ha già avuto modo di indossare la maglia biancoblù in tempi recenti (per due campionati, dal 2023 al 2025). Dopo un anno di studio, la giocatrice è pronta a ripartire da dove si era fermata. Nella sua giovane carriera spiccano esperienze importanti: prima nel vivaio della Futura Volley di Busto Arsizio e quindi in B1.

Così si è espressa Giorgia Fallarini: «A Lessona ho sempre trovato un bell’ambiente, in cui mi sono divertita e che soprattutto mi ha sempre spronato ad impegnarmi al massimo. Sono principalmente questi i motivi che mi hanno convinta a scegliere di ritornare. Posso però anche aggiungere un fatto non banale: al TeamVolley mi sono sempre trovata bene, anche durante quei normali alti e bassi che ogni squadra può affrontare. Il nuovo staff mi ha dato l’impressione di portare molta energia e vivacità in palestra, un dettaglio assolutamente positivo e che sono convinta sarà fondamentale per aiutarci a trovare, di volta in volta, le giuste motivazioni. Il mio obiettivo? Continuare a crescere come giocatrice ma anche come persona, impegnandomi sempre e dando il mio contributo per mantenere un ambiente sano e positivo. Aspiro a riprendere al massimo la forma fisica e tecnica, con l’aiuto degli allenatori che - ne sono certa - saranno di grande supporto. Ho scelto di nuovo il TeamVolley perché è sempre stata una società viva, dalla squadra alla dirigenza, molto stimolante dal punto di vista del gioco ma anche da quello umano. Una qualità importante, a mio parere. Sono sicura che la prossima stagione ci darà molte soddisfazioni».

A dargli il benvenuto a nome della società è il direttore sportivo Marco Motto: «Siamo molto contenti di poter accogliere nuovamente Giorgia al TeamVolley. Una ragazza che conosciamo bene, avendo lei già militato per noi in tempi recenti. Si tratta di una giocatrice seria, che si impegna e svolge con attenzione l’attività che propone lo staff. Siamo convinti che ci possa dare un aiuto importante per raggiungere gli obiettivi che ci porremo. Insieme possiamo toglierci delle belle soddisfazioni: bentornata Giorgia!».