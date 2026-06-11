Biella Motor Team protagonista nelle gare tricolori

La scuderia Biella Motor Team ha archiviato con una solida prestazione di squadra l'impegnativa trasferta del Valsugana Historic Rally, prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Sulle selettive strade trentine, il sodalizio laniero si è presentato al via con una pattuglia di quattro equipaggi, riuscendo nell'impresa non scontata di portare tutte le vetture al traguardo di Borgo Valsugana, in una gara che come sempre ha messo a dura prova la resistenza dei mezzi meccanici e degli equipaggi.

Il miglior riscontro cronometrico è arrivato grazie a Luca Valle e Cristiana Bertoglio. A bordo della Porsche 911 SC iscritta nel 3° Raggruppamento hanno condotto una gara d'intelligenza e regolarità, chiudendo al trentesimo posto generale. Per loro una soddisfacente ottava piazza di classe, risultato che premia il feeling trovato sulle ostiche prove del rally. Due posizioni dopo hanno tagliato il traguardo Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini. Su una Porsche 911 RSR inserita nel 2° Raggruppamento sono riusciti a conquistare la settima posizione di classe. Alle loro spalle nella graduatoria generale si sono issati Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino. L'equipaggio, in gara su una Opel Ascona B nel 3° Raggruppamento, ha concretizzato una prestazione consistente che è valsa una positiva decima piazza di classe. A completare il poker di arrivi sono stati Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo. Con la Porsche 911 Carrera RSR iscritta nel 2° Raggruppamento, hanno badato a evitare errori e a capitalizzare preziosi chilometri d'esperienza. Il traguardo finale li ha premiati con la quarantasettesima posizione assoluta e la dodicesima piazza nella combattuta classe di riferimento.

Nel prossimo weekend Biella Motor Team si appresta ad affrontare una delle trasferte più affascinanti e competitive della stagione rallystica piemontese per auto moderne. In occasione del Rally Valli Ossolane, seconda prova del Campionato Italiano Rally Challenger, il sodalizio laniero schiererà una pattuglia agguerrita, pronta a dare il massimo su un percorso che si preannuncia, come da tradizione, estremamente selettivo e ricco di fascino.

Grande curiosità per l'equipaggio composto da Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti. Per la prima volta, la collaudata coppia lascerà la Peugeot 208 GT Line per salire a bordo dell’attesissima Lancia Ypsilon HF di classe Rally4, con il numero 53 sulle portiere. Per loro una sfida inedita e stimolante. Con la medesima vettura, la Ypsilon HF Rally4, ma contrassegnata dal numero 57, scenderanno in campo Massimo Serini e Roberto Rossi, decisi a sfruttare al meglio la conoscenza delle strade di casa per regalare una prestazione di spessore davanti al proprio pubblico.

Le emozioni proseguiranno in classe N3, dove con il numero 101 saranno della partita Stefano Nicotera e Viviana Previato a bordo di una Renault Clio RS, con l'obiettivo di lottare per il vertici di classe. In K10, la scuderia sarà rappresentata da Alberto Corsi e Denise Bolletta. Sulla loro Peugeot 206 (numero 107) cercheranno di conquistare un risultato di rilievo. A completare lo schieramento Davide Pantone e Alberto Minacci, iscritti nella combattuta classe RS1.6 Plus con il 115. Con una Citroën Saxo VTs, l'equipaggio parte con la ferma intenzione di inserirsi nella lotta di vertice della propria classe.