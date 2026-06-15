Motori, per Corrado Pinzano un “bronzo” di spessore al Rally Valli Ossolane

Corrado Pinzano archivia il 62° Rally Valli Ossolane, disputato nel fine settimana appena passato, con quartier generale a Domodossola (VCO), con un convincente terzo posto assoluto, maturato al termine di una sfida particolarmente combattuta e selettiva, caratterizzata da un livello tecnico molto elevato e da numerose insidie nel percorso.

La gara rappresentava il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger 2026 e il pilota biellese, affiancato da Mauro Turati sulla Skoda Fabia RS Rally2 di PA Racing, si presentava al via con l'obiettivo di rilanciarsi nelle posizioni di vertice della classifica tricolore dopo il quinto posto conquistato un mese fa al Rally della Valtellina.

Il risultato ottenuto in Ossola consente a Pinzano di consolidare la terza posizione nella graduatoria provvisoria del campionato, guadagnando una posizione rispetto alla vigilia. Un piazzamento importante, arrivato al termine di due giornate particolarmente impegnative, nelle quali il driver biellese ha saputo alternare fasi d'attacco a momenti di gestione, mantenendo sempre la necessaria lucidità per evitare errori.

Partiti con un ritmo subito competitivo, Pinzano e Turati sono riusciti a rimanere stabilmente nella lotta per il podio fino all'ultimo chilometro di gara, confermando le positive sensazioni al volante della Skoda Fabia RS Rally2. Un risultato non certo scontato, dato il valore degli avversari incontrati, ma che fa guardare al futuro con fiducia, pur nella consapevolezza che il prosieguo della stagione si annuncia particolarmente impegnativo.

Il podio conquistato in gara e confermato anche in classifica di campionato assume un significato speciale alla luce dell'edizione 2025, conclusa anzitempo a causa di un incidente, e conferma Pinzano e Turati tra i principali protagonisti della serie di quest’anno, portando nuovamente i colori della New Driver's Team nelle posizioni di vertice.

Corrado Pinzano dichiara: “Siamo soddisfatti di questo risultato perché il Rally Valli Ossolane si è confermato una gara molto difficile, con avversari di alto livello e prove speciali nelle quali era fondamentale trovare il giusto equilibrio tra attacco e gestione. Con Mauro abbiamo cercato di mantenere un ritmo costante per tutta la gara, restando sempre agganciati alle posizioni di vertice e senza commettere errori. Il terzo posto finale ci permette di raccogliere punti importanti per il campionato e di migliorare di un gradino la nostra posizione in classifica. Per me questo podio ha anche un valore particolare dopo quanto accaduto qui lo scorso anno, quando la gara si era conclusa prematuramente. Le sensazioni con la Skoda Fabia RS Rally2 continuano a essere molto positive e questo ci dà fiducia per i prossimi appuntamenti, anche se sappiamo che la stagione sarà lunga e che ogni gara richiederà il massimo impegno".

Il prossimo appuntamento per Pinzano e Turati nel Campionato Italiano Rally Challenger sarà l’11 e 12 luglio, per il 42° Rally della Marca, tra Valdobbiadene e Montebelluna, Treviso. Una gara che nei due anni addietro li ha sempre visti vincitori.