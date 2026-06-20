Biella, spazio agli appassionati di moto d'epoca FOTO e VIDEO

È in corso oggi, sabato 20 giugno, a Biella la 25ª edizione del “Città di Biella”, manifestazione dedicata alla passione per le moto d’epoca e allo stare insieme, ospitata al Piazzale Casalegno e inserita nel calendario di Biella Estate 2026.

Dalle 10 alle 19 l’area è animata dall’esposizione di moto storiche, con appassionati e visitatori che stanno affluendo nel corso della giornata per ammirare i modelli esposti e condividere un momento dedicato al motorismo d’epoca.

La manifestazione proseguirà anche domani, domenica 21 giugno, con il programma turistico: alle 8.30 sono previste le iscrizioni, la consegna dei gadget e la colazione per i partecipanti. Alle 11 partirà il giro turistico in moto, mentre alle 13 è in programma il pranzo conviviale.

L’evento si svolge presso il Centro Commerciale I Giardini di Biella e si conferma un appuntamento ormai consolidato per il territorio e per gli appassionati delle due ruote.