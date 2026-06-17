Nel weekend appena trascorso Leonardo De Grandi, portacolori della Rally & Co, ha partecipato alla 5° tappa del campionato Rok Cup Italia sulla pista Jesolo Karting.
Qualifiche difficoltose con problemi di traffico e di set up costringono il giovane driver alla partenza dalla 19° posizione risalendo in gara 1 fino alla 10° (poi penalizzato dalla direzione gara in 15°) su di una pista dove i sorpassi sono sempre complicati.
Risultato fotocopia nella finale con la 10° piazza assoluta su 31 concorrenti. La classifica di campionato vede il valsesserino 13° assoluto su 66 , pronto per la prossima sfida sul circuito di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia.
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Motori | 17 giugno 2026, 14:30
Rally & Co, gara eroica per Leonardo De Grandi sulla Jesolo Karting
Nel weekend appena trascorso Leonardo De Grandi, portacolori della Rally & Co, ha partecipato alla 5° tappa del campionato Rok Cup Italia sulla pista Jesolo Karting.
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