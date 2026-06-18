Biella 4 Racing, domenica 19 luglio il Remember Alberto Caligaris

È pronta l’edizione 2026 del Remember Alberto Caligaris, manifestazione motoristica organizzata da Biella 4 Racing in memoria del compianto pilota biellese. L’appuntamento è in programma domenica 19 luglio, con partenza da Valle San Nicolao.

“Siamo ormai pronti – spiegano i rappresentanti di Biella 4 Racing – il nostro Remember Alberto Caligaris è alle fasi finali, con gli ultimi dettagli da affinare, ma il programma è ben definito. Anche in questo 2026, grazie all’apporto dei nostri ragazzi e ragazze, possiamo riproporre una giornata di allegria e di motori in ricordo di Alberto”.

Per questa edizione gli organizzatori hanno deciso di rinnovare completamente location e strade percorse, proponendo un evento diverso rispetto al passato. Il ritrovo, con colazione e controllo documenti, è fissato a Valle San Nicolao, presso BaRistoPatty, in frazione Chiesa 28, dalle 8.15 alle 9. A seguire, dalle 9.15 alle 9.30, si terrà il briefing per i partecipanti, prima delle partenze previste dalle 9.45.

Dopo oltre 60 km di giro turistico, le autovetture raggiungeranno la destinazione finale, indicata dagli organizzatori come “Città del Vino”, dove il primo partecipante è atteso intorno alle 11.45 per l’aperitivo. Dalle 12.15 è previsto il pranzo, curato dal Gruppo Alpini.

Lungo il percorso non mancheranno i tradizionali giochi, gestiti dai soci di Biella 4 Racing, pensati per aggiungere alla giornata un clima di allegria e spensieratezza. Anche la scelta di non indicare con precisione il luogo di arrivo per il pranzo, utilizzando la definizione generica di “Città del Vino”, rientra in un piccolo gioco previsto dagli organizzatori.

Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione, già disponibile insieme al programma sulle pagine Facebook e Instagram di Biella 4 Racing, e inviarla alla mail della Scuderia, biella4racing@hotmail.com, allegando la copia del bonifico per la quota partecipativa. Il costo è di 90 euro a vettura, intesa come conducente e passeggero; per ogni passeggero aggiuntivo è richiesto un contributo di 35 euro.

Gli organizzatori ricordano inoltre che le auto partecipanti dovranno essere conformi alle normative vigenti per la circolazione su strada e che non saranno accettate vetture con targa prova.

Il Remember Alberto Caligaris si conferma così un appuntamento non competitivo, pensato per unire passione motoristica, convivialità e solidarietà. Come di consueto, il ricavato sarà devoluto in beneficenza, nel ricordo di Alberto.