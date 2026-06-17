Dalle piste del Veglio 4x4 ai grandi rally: Stefano Belli, la voce del motorsport biellese

BIELLA – C'è stato un tempo in cui il motorsport biellese ha avviato una profonda metamorfosi, trainato non solo dai successi organizzativi e sportivi, ma anche dalla nascita di professionisti capaci di raccontare le corse con competenza e passione.

In questo contesto si inserisce la figura dello speaker, un ruolo fondamentale nella presentazione degli eventi motoristici. Lo speaker deve essere rapido, dinamico e coinvolgente, capace di mantenere viva l'attenzione del pubblico e di rendere ogni manifestazione frizzante e appassionante.

Tra i protagonisti di questo settore spicca il biellese Stefano Belli, che dopo l'ultima esperienza al microfono in occasione del Rally Lana Revival è stato impegnato dall'ACI Sassari a ricoprire il ruolo di speaker ufficiale del 31° Rally Internazionale Golfo dell'Asinara.

Un traguardo importante e un nuovo punto di partenza che rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale costruito negli anni con impegno e dedizione. ACI Sassari ha infatti scelto di puntare sulla sua professionalità, affidandogli un incarico di grande responsabilità e visibilità.

Queste le sue parole al rientro dalla trasferta sarda: "Sono molto contento e soddisfatto della mia trasferta. La Sardegna oltre ad essere un territorio ricco di storia, tradizione e dalle bellezze paesaggistiche uniche nel suo genere, è anche terra di grandi appassionati e di eventi di motorsport in particolar modo del mondo dei rally. È stato senza ombra di dubbio un weekend molto entusiasmante sotto tutti gli aspetti, sportivo in primis e poi personale.

Certamente ogni volta che si sale in pedana per presentare un evento è sempre una grande emozione, in questo caso averlo potuto fare circondato dalla stupenda cornice del Golfo dell'Asinara, è stato veramente molto bello. Colgo ancora l'occasione per salutare tutti gli appassionati sardi e ringraziare per la fiducia e l'accoglienza, tutto lo staff dell’Automobile Club di Sassari con il Presidente Giulio Pes di San Vittorio a cui auguro un buon lavoro e rinnovo i miei complimenti per il grande impegno e professionalità messo in campo ".