Biella Motor Team in evidenza al Rally Valli Ossolane

Lo scorso fine settimana sulle selettive e affascinanti strade del Rally Valli Ossolane, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger, ha visto la scuderia Biella Motor Team schierare una pattuglia determinata a difendere i colori del sodalizio in un contesto agonistico di altissimo livello. La gara piemontese ha confermato la propria fama di gara dura ed estremamente selettiva, mettendo a dura prova equipaggi e vetture, ma il bilancio per i colori lanieri premia la costanza e la grinta dimostrate sul campo.

Grande era l'attesa per l'equipaggio composto da Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti. La coppia, abbandonata per l'occasione la Peugeot 208 GT Line, è salita per la prima volta a bordo della Lancia Ypsilon HF di classe Rally4. Un debutto stimolante che Lombardi-Bianchetti hanno gestito con intelligenza, portando a termine l'apprendistato sulla vettura della casa torinese e conquistando l'undicesima posizione nella combattuta classe Rally4.

Nella medesima classe, una prestazione di spessore davanti al pubblico amico è arrivata da Massimo Serini e Roberto Rossi, anche loro al via su una Lancia Ypsilon HF Rally4. Sfruttando al meglio la profonda conoscenza delle strade di casa, l'equipaggio ha condotto una gara d'attacco regolare e incisiva, riuscendo a chiudere nella top ten di categoria artigliando un ottimo decimo posto di classe Rally4.

Soddisfazioni importanti sono giunte anche dalla classe Rally5, dove Alberto Corsi e Denise Bolletta si sono schierati al volante di una Renault Clio RS, vettura con la quale hanno trovato un passo rapido ed efficace. Hanno concluso le fatiche ossolane in ottava posizione di classe, portando a casa un risultato di rilievo in uno dei raggruppamenti più affollati.

Sul traguardo finale di una gara così impegnativa ha timbrato il cartellino anche l'equipaggio composto da Stefano Nicotera e Viviana Previato. A bordo della loro fidata Renault Clio RS di classe N3, i portacolori della scuderia biellese hanno lottato con determinazione contro avversari agguerriti, salendo sul secondo gradino del podio di classe.

L'unica nota amara del fine settimana ha riguardato la sfortunata prova di Davide Pantone e Alberto Minacci nella classe RS1.6 Plus. L'equipaggio, che partiva con la chiara intenzione di inserirsi nella lotta per il vertice al volante della Citroën Saxo VTs, è stato costretto alla resa nel corso della quinta prova speciale, dovendo abbandonare anzitempo la sfida.

Sfortuna anche per il navigatore Paolo Ferraris impegnato al Rally Appennino Reggiano, prova della Coppa Rally Zona 6, a fianco di Damiano Arena su una Renault Clio di classe Rally5. Sono stati costretti al ritiro sulla penultima prova speciale quando erano saldamente secondi di classe.