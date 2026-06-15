15° Rally Lana Storico, in pista anche Piero Liatti

Biella, 13 giugno2026 – A meno di due settimane dallo svolgimento della quindicesima edizione del Rally Lana Storico si respira aria di grande fermento a Biella e dintorni, sia per la ben nota passione che contraddistingue la zona, sia per i tanti tasselli che stanno componendo il mosaico della manifestazione organizzata da Veglio 4x4 in collaborazione con l’Automobile Club Biella, che si svolgerà nella città laniera venerdì 26 e sabato 27 giugno.

Di recente è stata infatti confermata la ripresa in diretta della nuova prova speciale “Lessona – Piero Giardino”, sia nel passaggio serale del venerdì, sia nei due previsti il sabato; durante il prologo serale le evoluzioni delle vetture in gara saranno proiettate sul maxi schermo allestito al Lessona Summer Festival, ma anche trasmesse sui canali di ACI Sport TV via web e sul canale 228 della piattaforma Sky, dando una straordinaria visibilità al rally, rinnovando la trasmissione anche nei due passaggi del sabato. Ma non è tutto, dato che al termine del passaggio serale, gli equipaggi saranno accolti da un rinfresco durante il riordino e nel contesto sarà prevista anche una premiazione in base ai riscontri cronometrici della prova di apertura. Nel frattempo si stanno definendo anche gli ultimi dettagli della conferenza di presentazione della manifestazione alle autorità, media e sponsor, che si terrà mercoledì 17 giugno alla Fondazione Fila Museum in via C. Cavour n° 17/B a Biella; l’inizio è previsto alle ore 11.

Tra le notizie e le informazioni che saranno divulgate nella conferenza, sicuramente avrà spazio quella che da alcuni giorni sta catalizzando l’attenzione degli appassionati e addetti ai lavori: è infatti data per certa la presenza del pilota di casa Piero Liatti che correrà nella categoria “auto classiche” al volante di una Subaru Impreza Gruppo A, rievocando nella memoria dei tifosi i prestigiosi risultati ottenuti al volante della vettura giapponese. Di rimbalzo, fa eco una seconda notizia che darà lustro al 15° Rally Lana Storico, quella di “Tony” Fassina che sarà della partita con un’Opel Ascona 400 del tutto simile a quella con cui vinse titolo italiano ed europeo.

Due presenze di prestigio che andranno a sommarsi ai tanti habitué del mondo dei rally storici e non, attesi protagonisti del quinto round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e Auto Classiche. Oltre a essi il Rally Lana Storico nella tipologia Rally Storico di Regolarità, saprà richiamare come negli anni scorsi, gli esperti della regolarità a media per le due gare – media “60” e “50” – anch’esse titolate tricolori.

In attesa della chiusura delle iscrizioni fissata per le 18 di venerdì 19 giugno, si riepiloga il programma delle due giornate di gara: venerdì 26 giugno l’Hotel Agorà inizierà dalle 10 a ricevere gli equipaggi iscritti per la procedura delle verifiche sportive, a cui farà seguito mezz’ora più tardi quella delle tecniche negli adiacenti Giardini Zumaglini. Alle 19 al centro commerciale “Gli Orsi” la partenza del rally e la disputa della prima prova nella quale saranno le A112 del Trofeo le prime a dare spettacolo; a seguire il riordino al “Lessona Eventi” a cui farà seguito l’ingresso in riordino notturno a partire dalle 21.05. Alle 8,30 di sabato 27 il rally ripartirà per affrontare le successive otto speciali inframezzate da due riordini a Cossato e un terzo a “Gli Orsi” seguito, quest’ultimo, dal parco assistenza. L’arrivo è previsto alle 18.26 seguito dalla cerimonia delle premiazioni sul palco.