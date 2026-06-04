Bodybuilder, 2° e 4° posto per Deborah Verri a Bussolengo e Rimini

Un secondo e un quarto posto di grande valore per Deborah Verri, bodybuilder che nel corso del mese di maggio ha raccolto i frutti di anni di lavoro in palestra, alla Fitness Club di Ponderano.

A Bussolengo, in provincia di Verona, l'atleta biellese sabato 9 maggio si è piazzata sul secondo gradino del podio mentre sabato 30 maggio a Rimini nella prestigiosa cornice del festival del fitness è arrivata una posizione sotto il podio “Ero emozionata e si tratta di ottimi risultati – spiega l'atleta, 30 anni -. Rappresentano il punto di partenza, perchè ho tutte le intenzioni di crescere e di migliorare. Ho già stilato un programma di allenamenti”.

Verri in entrambe le competizioni gareggiava nella categoria “bikini”, - 160 centimetri, nella federazione Fit Italy. “Entrambe le volte mi sono misurata con avversarie provenienti da tutti Italia e con ottime qualità fisiche e preparazione – aggiunge -. Quindi non posso che essere soddisfatta. Adesso punto a nuove sfide, magari in competizioni e federazioni ancora più prestigiose, anche grazia al mio nuovo allenatore Stefano Croccolino. A Rimini c'erano tanti biellesi, impegnati in diverse discipline... Ci siamo aspettati e dati appuntamento per stare insieme. Molti hanno fatto il tifo per me. E' stato molto bello. Non lo dimenticherò”.