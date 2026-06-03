Gare e podi al Golf Club Cavaglià, ecco i vincitori FOTO

L’allerta meteo non ha condizionato la 12esima edizione del Campionato Biellese di doppio Trofeo Lauretana che martedì ha visto al via un centinaio di iscritti confermando il gradimento e i numeri importanti delle stagioni precedenti. Sul percorso del Golf Club Cavaglià sono scesi in campo i rappresentanti di tutti i club locali che hanno animato la gara giocata sulla distanza di 18 buche con formula “four ball" 4pm (punteggio medal).

Lotta all’ultimo colpo nella classifica del lordo dove su di un gruppo di diverse coppie di ottimo livello si sono imposti i giocatori di casa Simone Bucino/Paolo Protti con un brillante score di 65 (-3 sul par del campo). Decisivo un birdie alla buca di 18 di Bucino per superare sul filo di lana Massimo Stesina/Paolo Schellino (pari punteggio ma peggiori seconde 9 buche).

Nel netto vittoria di Emanuele Pancaldi/Paolo Pastoretto con 58 (-10). Ad un colpo in seconda posizione Elvio Biollino/Leonardo Pini con 59 e terzi Franco Dallazzi/Nicola Varacalli con 60. Prima coppia mista quella composta da Simona Rosazza Gianin/Davide Baroni sempre con 61.

L’ambito “Premio leggerezza” assegnato al nearest to the pin secondo colpo alla buca 14 (come il residuo fisso di Lauretana) è andato a Giorgio Andrigo che ha stoppato la palla a 1 metro e 23 centimetri e si è aggiudicato un anno di fornitura di Acqua Lauretana.

Molto soddisfatti gli organizzatori per la riuscita della manifestazione: «Le previsioni della vigilia facevano temere il peggio, per fortuna la scelta della partenza shot gun alle 10 ha premiato i nostri sforzi e siamo riusciti a far disputare l’evento senza prendere neanche una goccia d’acqua ed evitare il fronte temporalesco che si è scatenato solo durante la premiazione. La gara è sempre molto apprezzata e siamo felici che tutto sia andato per il meglio. Un ringraziamento speciale ad Acqua Lauretana che ha sponsorizzato l’evento e messo in palio il caratteristico premio alla buca 14».

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la tappa di Vivigolf (18 buche, Stableford, 3 categorie) che durante la giornata ha allietato gli oltre 80 partecipanti con una degustazione di birre e assaggi prodotti Ghiotto.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Schellino Cavaglià 38, 1° Netto Giuseppe Gaeta Cavaglià 42, 2° Netto Simona Rosazza Gianin Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Giuseppe Gauna Margherita 41, 2° Netto Andrea Russi Settimo 41. 3a categoria: 1° Netto Stefano Meggiorin Cavaglià 43, 2° Netto Tiziana Tescari Cavaglià 41. 1° Ladies Renata Torazzo Cavaglià 40. 1° Seniores Giovanni Vasta Cavaglià 40.

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato il Gran Galà Hickory, gara di golf con attrezzatura vintage e abbigliamento d’epoca. Dopo 18 buche (partenze dai tee avanzati) il migliore nella classifica del lordo è stato il Presidente del circolo di casa Paolo Schellino con 26 punti Stableford. Sul podio della classifica netta il veneto Elio Tisi (Asolo) con uno stratosferico 47 seguito da Giuseppe Sprecacenere (Fronde) con 37 e Agostino Stival (Ca’ Amata) 33. Ad organizzare l’evento in collaborazione con il club Stefano Villa.

Il mese di giugno prosegue con un doppio appuntamento. Sabato ospiteremo la tappa del GoFox on Tour (18 buche, Stableford, 3 categorie) che prevede la qualifica alla finale nazionale attraverso ranking. In premio orologi. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Domenica si giocherà la gara Vitivinicola Pier (18 buche Stableford, 3 categorie, dopo la premiazione a seguire rinfresco).

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.