Ritorno in pista per Loretta Tedesco, con Matteo Dotti sarà al Rally Valle D'Intelvi

Sarà la 18° edizione del Rally Valle D'Intelvi che si svolgerà il 6/7 giugno prossimi a segnare il ritorno della navigatrice viglianese Loretta Tedesco sul sedile di una vettura top: più precisamente quello della Skoda Fabia RS, condotta dallo svizzero Matteo Dotti, con i colori di Equipe Vitesse desiderosi di riconfermare la bella prestazione ottenuta la scorsa edizione che li aveva visti concludere al decimo posto assoluto.
Dieci le prove speciali in programma, con un primo loop di 6 tratti cronometrati con partenza nel tardo pomeriggio di sabato da effettuare anche con l'ausilio dei fari supplementari, mentre le ultime e decisive prove si correranno la domenica con arrivo previsto alle 15 a San Fedele d'Intelvi.