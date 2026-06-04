Ciclismo, a Valdengo la “Giornata Azzurra” di UCAB Biella FOTO

E' andata in scena martedì 2 giugno 2026, a Valdengo (Biella), nell'ambito della "kermesse” Valdengo in Festa, la " Giornata Azzurra" UCAB , evento ciclistico dedicato ai più giovani e articolato su tre gare: Esordienti I anno, Esordienti II anno e Allievi. Tre gare, a tratti “infastidite” dalla pioggia, che sono state corse durante l'intera giornata sullo stesso percorso di 4,5 chilometri: tutto su asfalto, con diverse curve e un piccolo strappo in prossimità della Chiesa di Valdengo.

Va ricordato che, nell'ambito della Giornata Azzurra, le gare degli Esordienti sono state intitolate “Memorial Silvano Borrione, Lino Lava e Adriano Pella”; quella degli Allievi “Memorial Celestino Vercelli”.

Al termine il Presidente UCAB, Filippo Borrione, ha ringraziato per la collaborazione il Comitato Organizzatore di Valdengo in Festa, l’Amministrazione Comunale, il Gruppo Alpini e tutti gli sponsor che hanno permesso di organizzare al meglio anche l’edizione 2026 dell’evento.

Esordienti I anno

I primi a sfidarsi sul circuito della Giornata Azzurra UCAB, sono stati al mattino gli “ Esordienti primo anno ”, che hanno percorso il circuito sei volte, per un complessivo di 27 chilometri.

La gara è stata vinta dal giovane Lorenzo Iuliano (Bustese Olonia ASD) che ha battuto in volata Massimo Bianchi (I Cinghiali Evo) e Federico Arcudi (Ardens Cycling Team). In classifica anche l'ucabino Tommaso Pastore, che nella volata finale si è piazzato al sesto posto.

Esordienti II anno

Dopo i giovanissimi hanno affrontato il circuito i ragazzi della categoria Esordienti II anno. Per loro otto giri del circuito, per un totale di 36 chilometri. La gara è stata più articolata della precedente e caratterizzata da una fuga che, negli ultimi due giri, ha visto protagonisti Marco Verziera (ASD Pedale Casalese Armofer) e Gabriele Milani (Bustese Olonia ASD). Ottima l'intesa tra i due, che sono giunti al traguardo con oltre due minuti di vantaggio sul gruppo. Al termine i due si sono poi giocati la vittoria, con Verziera che ha avuto la meglio su Milani. La volata del gruppo per il terzo posto è andata a Matteo Fignon (ASD Pedale Casalese Armofer),

Allievi

Molto bella la corsa degli Allievi , che si è corsa, nel primo pomeriggio, sul circuito ripetuto tredici volte per un totale di 58,5 chilometri. La gara è stata dominata dall'impresa dell'Allievo I anno (cosa degna di nota visto che molti dei partecipanti erano Allievi al II anno) Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna) che, a tre giri dal termine, è andato in fuga credendoci fino all'ultimo, quando ha meritatamente tagliato il traguardo in prima posizione. Dietro di lui, con un distacco di 33 secondi, si è piazzato Nicolò Maglietti (I Cinghiali Evo), che è riuscito ad avvantaggiarsi sul gruppo nell'ultimo giro. Questo è giunto al traguardo subito dietro (a 38 secondi dal primo) e la volata per il terzo posto è stata vinta da Luca Francesco Sestini (ASD Pedale Casalese Armofer).

Trofeo Ilario Ormezzano SAI

Il prossimo appuntamento sarà l’edizione 2026 del Trofeo Ilario Ormezzano SAI, che si correrà domenica 14 giugno a Gaglianico (Biella).

Il Trofeo è sempre organizzato da UCAB ed è dedicato alla sola categoria Esordienti, con suddivisione "primo anno" e "secondo anno". Gli atleti si affronteranno su di un altro circuito cittadino, tutto su asfalto, di 4,6 chilometri tra Gaglianico e Sandigliano.

Va ricordato che i vincitori saranno premiati con medaglie d’oro in ricordo di Mariuccia Vaglio Laurin, mamma di Romeo Musso e moglie di Vittorio Musso, titolari di ConTé Scarpe e Moda”.