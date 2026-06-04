Code e rallentamenti al traffico a Valdilana per uno scontro tra pullman e camion FOTO

Rallentamenti e code a Valdilana per un incidente stradale avvenuto lungo la strada che da Valle Mosso conduce all’abitato di Crocemosso.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 4 giugno: dalle prime informazioni raccolte, sarebbero rimasti coinvolti un pullman di linea e un camion per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sembra, inoltre, che non ci siano feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità.