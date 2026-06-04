giovedì 04 giugno
Code e rallentamenti al traffico a Valdilana per uno scontro tra pullman e camion FOTO
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CRONACA | 04 giugno 2026, 15:00

Code e rallentamenti al traffico a Valdilana per uno scontro tra pullman e camion FOTO

Sembra che non ci siano feriti.

Code e rallentamenti al traffico a Valdilana per uno scontro tra pullman e camion FOTO

Code e rallentamenti al traffico a Valdilana per uno scontro tra pullman e camion FOTO

Rallentamenti e code a Valdilana per un incidente stradale avvenuto lungo la strada che da Valle Mosso conduce all’abitato di Crocemosso. 

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 4 giugno: dalle prime informazioni raccolte, sarebbero rimasti coinvolti un pullman di linea e un camion per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sembra, inoltre, che non ci siano feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità.

g. c.

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