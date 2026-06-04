Vigliano, donna travolta da un’auto in via Milano

È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice giallo, la donna di circa 50 anni travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 di ieri, 3 maggio, in via Milano, a Vigliano Biellese. Alla guida del mezzo un uomo di oltre 70 anni.

In breve tempo, la passante è stata soccorsa e assistita dai sanitari del 118; in seguito è stata accompagnata in ospedale con l’ambulanza per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità.