giovedì 04 giugno
Vigliano, donna travolta da un’auto in via Milano (foto di repertorio)
Vigliano, donna travolta da un’auto in via Milano
Leggi le ultime di: CRONACA
 / CRONACA

CRONACA | 04 giugno 2026, 10:40

Vigliano, donna travolta da un’auto in via Milano

La 50enne è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo.

Vigliano, donna travolta da un’auto in via Milano (foto di repertorio)

Vigliano, donna travolta da un’auto in via Milano (foto di repertorio)

È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice giallo, la donna di circa 50 anni travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. 

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 di ieri, 3 maggio, in via Milano, a Vigliano Biellese. Alla guida del mezzo un uomo di oltre 70 anni. 

In breve tempo, la passante è stata soccorsa e assistita dai sanitari del 118; in seguito è stata accompagnata in ospedale con l’ambulanza per le cure del caso. 

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore