2 giugno, a Benna taglio del nastro alla mostra dedicata alle 21 Madri Costituenti FOTO

Nel giorno delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, il Comune di Benna ha inaugurato una mostra dedicata alle 21 Madri Costituenti, le donne che, con intelligenza, determinazione e coraggio, contribuirono alla stesura della Carta fondamentale della Repubblica.

L’esposizione non rappresenta soltanto un omaggio alla loro memoria, ma vuole essere anche un invito a conoscere meglio le radici della nostra Repubblica e a riconoscere il valore del contributo femminile nella costruzione delle istituzioni democratiche del Paese.

«Ci tengo particolarmente a ringraziare la consigliera Federica Cagna, che ha avuto l’idea di questa esposizione, e i consiglieri Veronica Rizzo, Francesca Ramella, Pasquale Cesta, Giorgio Biollino, Enrico Guadagno e Matteo Bocca che, insieme a Federica e alla sottoscritta, hanno prestato la propria voce per raccontare qualcosa in più di molte di queste 21 donne – ha spiegato il sindaco Cristina Sitzia –. Su diversi pannelli sono presenti dei codici QR: inquadrandoli sarà possibile ascoltare brevi racconti audio dedicati alle protagoniste della mostra. Un sentito ringraziamento va inoltre alla Consigliera regionale Elena Rocchi per aver partecipato alla cerimonia e condiviso con la comunità questo importante momento di riflessione sui valori fondanti della nostra Repubblica».

La cerimonia è poi proseguita con la consegna della Costituzione ai neo diciottenni e alle associazioni del territorio, in un gesto simbolico volto a invitare i giovani a essere protagonisti attivi della propria comunità.

Alle associazioni presenti – Sport Folclore, Bocciofila San Secondo Bennese, Gruppo Alpini e Comitato di Gemellaggio – l’amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto. Attraverso il volontariato, la solidarietà, la cultura, lo sport e l’impegno civico, queste realtà rendono concreti i valori costituzionali e contribuiscono alla costruzione di una società più inclusiva e coesa.

A conclusione dell’evento, il capogruppo degli Alpini, Adriano Mollon, ha consegnato al sindaco il Libro Verde della Solidarietà 2025 dell’ANA.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 14 giugno in Piazza della Roggiona.