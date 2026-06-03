Ginnastica Biella, primi impegni per la piccola Bianca Lancellotti

Martedì 2 giugno per Ginnastica Biella è stata una giornata di ordinaria attività. Presso la struttura della Società Pietro Micca infatti si sono svolte le sedute di valutazione delle giovani promesse della Ginnastica Artistica del Piemonte che verrà.

Bianca Lancellotti accompagnata dalla Tecnica Irina Sitnikova, classe 2018, 8 anni appena compiuti il 15 maggio, ha partecipato con ottimo risultato ad una serie di valutazioni delle sue capacità ginniche.

La piccola atleta non si è lasciata intimorire è ha svolto i suoi esercizi sugli attrezzi senza agitazione.

I complimenti di Ginnastica Biella anche per lei, e arrivederci a Fermo, per il suo primo impegno in una gara ufficiale della federazione.