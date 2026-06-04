Galleria Rosazza, al via lavori sul versante soprastante: istituito il senso unico alternato sulla SP 513

Cambia la viabilità sulla Provinciale 513, la strada che collega i comuni di Biella e Campiglia Cervo, in alta Valle Cervo.

Nelle scorse ore, la Provincia ha disposto l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri, dal km 7+000 al km 8+000, per eseguire lavori di messa in sicurezza del versante soprastante la Galleria Rosazza, a monte della strada provinciale.

La modifica temporanea del transito avrà inizio oggi, 4 giugno, fino al prossimo 31 luglio, con fascia oraria: 8-12 e 13.30-17.30, esclusi sabati e festivi. Su entrambi i sensi di marcia sarà presente l’apposita segnaletica stradale di cantiere.