giovedì 04 giugno
Golf Club Biella, Marco Baldin vince nella 3ª Categoria Netto del The Medal Tour
Golf Club Biella, Marco Baldin vince nella 3ª Categoria Netto del The Medal Tour
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SPORT | 04 giugno 2026, 07:40

Golf Club Biella, Marco Baldin vince nella 3ª Categoria Netto del The Medal Tour

Golf Club Biella, Marco Baldin vince nella 3ª Categoria Netto del The Medal Tour

Golf Club Biella, Marco Baldin vince nella 3ª Categoria Netto del The Medal Tour

Domenica 31 maggio, al Golf Club Biella di Magnano, si è svolta una tappa del The Medal Tour, gara inserita nel circuito Green Pass e disputata sulla distanza di 18 buche Medal.

Tra i protagonisti della giornata Marco Baldin, vincitore della 3ª Categoria Netto Medal. Il risultato lo ha visto distinguersi in una competizione giocata con formula Medal, basata sul conteggio dei colpi effettuati lungo l’intero percorso.

La prova prevedeva diversi premi di categoria, tra cui il 1° lordo, i netti di 1ª, 2ª e 3ª categoria e la 1ª Lady. The Medal Tour porterà i vincitori delle tappe di qualificazione e i migliori classificati del ranking generale alla Finale Nazionale, in programma il 9 ottobre 2026 al Golf Club Ambrosiano.

G. Ch.

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