Valdengo, giovane in moto finisce in ospedale dopo lo scontro con un’auto

Momenti di preoccupazione nel comune di Valdengo per un sinistro stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto, con a bordo una giovane, finita a terra a seguito dell’urto.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 3 giugno, a pochi passi dal campo sportivo. In breve tempo, la ragazza è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo. Indenne la conducente dell’altro mezzo, una biellese di 33 anni.

Sul posto sono giunti anche i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi e gli accertamenti di rito che chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto.