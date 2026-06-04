giovedì 04 giugno
Valdengo, giovane in moto finisce in ospedale dopo lo scontro con un’auto (foto di repertorio)
Valdengo, giovane in moto finisce in ospedale dopo lo scontro con un’auto
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CRONACA | 04 giugno 2026, 12:40

Valdengo, giovane in moto finisce in ospedale dopo lo scontro con un’auto

Il fatto è avvenuto ieri, vicino al campo sportivo.

Valdengo, giovane in moto finisce in ospedale dopo lo scontro con un’auto (foto di repertorio)

Valdengo, giovane in moto finisce in ospedale dopo lo scontro con un’auto (foto di repertorio)

Momenti di preoccupazione nel comune di Valdengo per un sinistro stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto, con a bordo una giovane, finita a terra a seguito dell’urto. 

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 3 giugno, a pochi passi dal campo sportivo. In breve tempo, la ragazza è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo.  Indenne la conducente dell’altro mezzo, una biellese di 33 anni. 

Sul posto sono giunti anche i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi e gli accertamenti di rito che chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

g. c.

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