Racing Team Riverosse, secondo posto di squadra alla Challenge Regionale di Maggiora FOTO

Domenica 31 maggio il Maggiora Park ha ospitato la Challenge Regionale 2026 e il Racing Team Riverosse si è presentato quasi al completo per una giornata intensa tra gara e tifo.
Sole alto e temperature estive hanno reso il tracciato ancora più impegnativo. Il percorso tecnico, già di per sé selettivo, è risultato ancora più complesso a causa del terreno molto secco che ha messo a dura prova la gestione della bici: tecnica e resistenza fisica sono state alleate indispensabili.
È la quarta prova del Challenge Regionale 2026 e i giovanissimi del team stanno dimostrando massimo impegnato e sempre maggiori miglioramenti gara dopo cara.
I risultati non sono mancati. Podi e piazzamenti sono arrivati in tutte le categorie in gara, a conferma dell’ottimo lavoro di squadra. Il bilancio finale ha regalato una soddisfazione importante: il secondo posto nella classifica a squadre.
Grazie a questi importanti risultati, la squadra mantiene ancora il primo posto nella challenge regionale 2026: l’obiettivo è rimanere nel gradino più alto del podio fino alla fine.
Una domenica di sport, impegno e sorrisi che conferma come il progetto giovanile del Racing Team Riverosse stia dando i suoi frutti.
Podi di giornata:
G1 Agata Toniolo P2
G2 Giorgio Benanchietti P4
G2 Riccardo Trudu P18
G3 Simone Mastrapasqua P1
G3 Alberto Fois P5
G4 Tommaso Mersi P1
G4 Pietro Benanchietti P5
G4 Aharon Mastroeni P15
G4 Pietro Vercelloni P19
G5 Andrea Comazzo P2
G5 Francesco Guarino P7
G5 Leonardo Mattiazzo P9
G5 Leonardo Zumella P11
G5 Leonardo Dalla Vecchia P13
G6 Amelia Toniolo P8
G6 Ludovico Milesi P22