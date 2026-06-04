giovedì 04 giugno
Racing Team Riverosse, secondo posto di squadra alla Challenge Regionale di Maggiora FOTO
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Ciclismo | 04 giugno 2026, 11:20

Racing Team Riverosse, secondo posto di squadra alla Challenge Regionale di Maggiora FOTO

I giovanissimi del team Riverosse brillano sotto il sole di Maggiora Park: seconda posizione nella classifica a squadre e podi in tutte le categorie.

Racing Team Riverosse, secondo posto di squadra alla Challenge Regionale di Maggiora FOTO

Racing Team Riverosse, secondo posto di squadra alla Challenge Regionale di Maggiora FOTO

Domenica 31 maggio il Maggiora Park ha ospitato la Challenge Regionale 2026 e il Racing Team Riverosse si è presentato quasi al completo per una giornata intensa tra gara e tifo.

Sole alto e temperature estive hanno reso il tracciato ancora più impegnativo. Il percorso tecnico, già di per sé selettivo, è risultato ancora più complesso a causa del terreno molto secco che ha messo a dura prova la gestione della bici: tecnica e resistenza fisica sono state alleate indispensabili.

È la quarta prova del Challenge Regionale 2026 e i giovanissimi del team stanno dimostrando massimo impegnato e sempre maggiori miglioramenti gara dopo cara.

I risultati non sono mancati. Podi e piazzamenti sono arrivati in tutte le categorie in gara, a conferma dell’ottimo lavoro di squadra. Il bilancio finale ha regalato una soddisfazione importante: il secondo posto nella classifica a squadre. 

Grazie a questi importanti risultati, la squadra mantiene ancora il primo posto nella challenge regionale 2026: l’obiettivo è rimanere nel gradino più alto del podio fino alla fine.

Una domenica di sport, impegno e sorrisi che conferma come il progetto giovanile del Racing Team Riverosse stia dando i suoi frutti.

Podi di giornata:

G1 Agata Toniolo P2


G2 Giorgio Benanchietti P4


G2 Riccardo Trudu P18


G3 Simone Mastrapasqua P1


G3 Alberto Fois  P5


G4 Tommaso Mersi  P1


G4 Pietro Benanchietti  P5


G4 Aharon Mastroeni P15


G4 Pietro Vercelloni  P19


G5 Andrea Comazzo  P2


G5 Francesco Guarino P7


G5 Leonardo Mattiazzo P9


G5 Leonardo Zumella  P11


G5 Leonardo Dalla Vecchia P13


G6 Amelia Toniolo P8


G6 Ludovico Milesi P22

c. s. Racing Team Riverosse g. c.

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