Alla 18° edizione del Rally del Reggello, in provincia di Firenze, sarà presente anche il Rally & Co con l’equipaggio composto da Pierluigi Porta e Francesco Fornara che, sulla Ford Escort mk2, gruppo 4, gareggeranno nella gara dedicata alle auto storiche (18 iscritti) partendo in coda alle auto moderne (72 gli iscritti).
Il mix tra auto storiche e moderne (cosa abbastanza inconsueta nel panorama odierno) partirà da Cascia sabato 6 giugno per la disputa di 3 prove speciali con ripartenza domenica 7 per i restanti 6 tratti cronometrati con un totale di 72 km sui quali si sfideranno le vetture in gara.
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Motori | 03 giugno 2026, 20:00
Porta e Fornara al via del Rally del Reggello
Alla 18° edizione del Rally del Reggello, in provincia di Firenze, sarà presente anche il Rally & Co con l’equipaggio composto da Pierluigi Porta e Francesco Fornara che, sulla Ford Escort mk2, gruppo 4, gareggeranno nella gara dedicata alle auto storiche (18 iscritti) partendo in coda alle auto moderne (72 gli iscritti).
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