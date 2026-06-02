Mountain Bike: Giovanni Dal Ben conquista il titolo italiano XCC Esordienti a La Salle FOTO

LA SALLE (AO) – Nella giornata di sabato 30 maggio, la località valdostana di La Salle ha ospitato i Campionati Italiani di Mountain Bike nella disciplina XCC (Cross Country Short Track). Il programma dell'evento ha visto l'assegnazione dei titoli nazionali suddivisa in due blocchi: la mattinata è stata riservata alle categorie agonistiche Junior ed Élite (femminili e maschili), con la partecipazione dei principali atleti italiani stabilmente impegnati nel circuito della Coppa del Mondo; il pomeriggio è stato invece dedicato alle prove giovanili delle categorie Esordienti e Allievi.

Tra i protagonisti della sessione pomeridiana si è distinto il Cossatese Giovanni Dal Ben, atleta del Racing Team Rive Rosse, che ha conquistato la maglia tricolore nella categoria Esordienti 2° anno. Per Dal Ben si tratta di un risultato che riscatta il secondo posto ottenuto nella passata edizione della medesima rassegna nazionale.



La cronaca della prova



Presentatosi al via tra i favoriti in virtù dei successi già collezionati nel corso della stagione attuale, Dal Ben ha impostato una condotta di gara regolare. Dopo una buona partenza, l'atleta ha mantenuto la seconda posizione durante le prime due tornate, gestendo il ritmo e la pressione della corsa sul tracciato valdostano, caratterizzato da tratti da percorre ad alta velocità e tratti tecnici in salita e discesa con curve paraboliche molto tecniche.

La fase decisiva si è delineata all'inizio del terzo giro, quando Dal Ben ha incrementato il proprio ritmo staccando gli inseguitori. Il vantaggio è aumentato progressivamente nel corso del terzo e del quarto giro, consentendogli di tagliare il traguardo in solitaria.



Il risultato ha espresso la soddisfazione di tutto il Racing Team Rive Rosse e, in particolare, del presidente Marco Benetel e di tutto il suo staff, che segue il percorso sportivo di Giovanni Dal Ben sin dai suoi primi passi nel settore giovanile.