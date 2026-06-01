Grande successo per la giornata “Aperta a Tutti” ai Faggi Biella FOTO

Sabato 30 maggio il parco de I Faggi Biella ha ospitato una splendida giornata dedicata al ciclismo e al divertimento all’aria aperta, organizzata da EGB Evergreen Bike e Cervo Valley MTB, affiliati CSEN e FCI. Dalle 10 alle 18, famiglie, bambini e appassionati di due ruote hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte, trasformando la location in un vivace punto di incontro tra sport, natura e convivialità.

Test e bike e Kids Park

Il test e bike gratuito ha permesso a molti di provare i nuovi modelli su un percorso organizzato, assistiti da istruttori qualificati. Grande partecipazione anche al Kids Park, dove i più piccoli hanno portato la propria bici e si sono cimentati nel circuito dedicato, imparando divertendosi sotto la guida di esperti.

Relax e gusto

Il Ristorante Villa Dea, partner dell’iniziativa, ha accolto i partecipanti per colazioni, pranzi e aperitivi a prezzo convenzionato, offrendo un piacevole momento di ristoro tra una pedalata e l’altra.

Spirito di comunità

La manifestazione ha registrato un’ottima affluenza, con numerose famiglie presenti per tutta la giornata. Un evento riuscito che ha confermato la vocazione di Biella come territorio ideale per lo sport e la socialità, grazie alla collaborazione tra associazioni e realtà locali.