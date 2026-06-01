MTB, Alessandro Garbaccio della Scuola Nazionale Oasi Zegna sul podio a La Salle

Grande fine settimana per Alessandro Garbaccio Valina della scuola Mountain-Bike Oasi Zegna per la sua performance di ieri domenica 31 maggio. A La Salle, in Valle d'Aosta, il giovane biellese ha conquistato il secondo posto, salendo sul podio e diventando così Leader nella categoria junior del circuito Italia Bike Cup. E per questo risultato la scuola si complimenta con Alessandro. "Un plauso al nostra Alessandro", scrive la scuola sui suoi social.

Il percorso valdostano durante le prove del fine settimana di sabato e domenica si è confermato tra i più belli del panorama italiano, degno manche di ospitare qualche rassegna internazionale, mettendo a confronto i migliori talenti del movimento nazionale. Sabato il percorso ha ospitato i Campionati Italiani di short track, mentre la seconda giornata era incentrata in particolare sulle prove riservate agli juniores.