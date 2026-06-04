Biella, ecco i provvedimenti viabilistici per la Processione del Corpus Domini

Il comune di Biella informa la cittadinanza che questa sera, 4 giugno, dalle 21.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione del Corpus Domini, sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare nelle seguenti vie: via Duomo, via Italia, via Vescovado, via Seminari e piazza Duomo.

La celebrazione diocesana avrà inizio alle 20.30 in Cattedrale con la Santa Messa presieduta dal vescovo Roberto Farinella, seguita dalla processione per le vie cittadine. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli operatori presenti.