Giugno, mese impegnativo per Ucab biella FOTO

E’ un mese di giugno impegnativo quello che attende UCAB Biella. In programma ci sono infatti, la “ Giornata Azzurra ” (a Valdengo, martedì 2 giugno), il " Trofeo Ormezzano Sai " (a Gaglianico il 14 giugno) e la gara “ Dall'Erbaluce al Paradiso ” (nel Canavese, il 28 giugno). Solo citando gli appuntamenti organizzati direttamente dall’Associazione!

Giornata Azzurra

La " Giornata Azzurra " di UCAB Biella andrà in scena a Valdengo, in provincia di Biella, nella giornata del 2 giugno, con partenza e arrivo al Centro Sportivo Comunale di Valdengo. Come sempre interagirà con la “kermesse” Valdengo in Festa, che si tiene a Valdengo da venerdì 29 maggio a lunedì 8 giugno. “A questo proposito” spiega il Presidente di UCAB Biella, Filippo Borrione, “il nostro ringraziamento va al Presidente, Bruno Monteferrario, a tutto il Comitato Organizzatore della festa e al Gruppo Alpini guidato da Tiziano Sola, tutti sempre al nostro fianco nell’organizzazione della gara”.

Tre sono le gare in programma, due dedicate agli Esordienti (primo anno e secondo anno), una agli Allievi. Si correranno sullo stesso circuito cittadino di 4,5 chilometri, tutto su asfalto, con un percorso molto "nervoso", con diverse curve e un piccolo strappo in prossimità della Chiesa di Valdengo.

Il Circuito verrà percorso sei volte dagli “Esordienti primo anno” (per un totale di 27 chilometri), otto volte dagli "Esordienti secondo anno" (con un complessivo di 36 chilometri) e tredici volte dagli Allievi (che percorreranno un totale di 58,5 chilometri).

Le prime due gare si correranno al mattino, con partenza alle ore 9,00 e alle ore 10,30; la terza si correrà di pomeriggio, con partenza alle ore 15,00.

Va ancora ricordato che le gare degli Esordienti sono intitolate a Silvano Borrione, Lino Lava, e Adriano Pella; mentre la prova degli Allievi è dedicata al ricordo del ciclista Celestino Vercelli.

Trofeo Ilario Ormezzano SAI

Il secondo appuntamento del mese di giugno sarà l’edizione 2026 del Trofeo Ilario Ormezzano SAI. E’ in programma domenica 14 giugno e si correrà come sempre a Gaglianico su di un circuito cittadino, tutto su asfalto, di 4,6 chilometri tra Gaglianico e Sandigliano. Questo evento è dedicato alla sola categoria Esordienti, con suddivisione "primo anno" e "secondo anno". “Va ricordato” aggiunge Borrione “che i vincitori saranno premiati con medaglie d’oro in ricordo di Mariuccia Vaglio Laurin, mamma di Romeo Musso e moglie di Vittorio Musso, titolari di ConTé Scarpe e Moda”.

La gara degli " Esordienti primo anno " partirà alle ore 9,30. Gli atleti più giovani faranno il giro otto volte (per complessivi 36,8 chilometri); gli " Esordienti secondo anno ", invece, partiranno alle 10,30 e faranno dieci giri del percorso (pari a 46,00 chilometri).

Dall'Erbaluce al Paradiso

“Questa è una gara che abbiamo inserito a calendario su richiesta dello sponsor Kubaba Viaggi di Caluso” spiega il Presidente di UCAB Biella “e sarà riservata alla sola categoria Juniores. Il “Trofeo Kubaba Viaggi – Dall’Erbaluce al Paradiso” si correrà nella giornata di domenica 28 giugno, interamente in territorio canavesano, con partenza da Caluso e arrivo a Campiglia Soana, alle pendici del Gran Paradiso”.

Il percorso prevede un circuito iniziale pianeggiante nei dintorni di Caluso, per poi spostarsi verso la parte alta del Canavese e concludersi con un suggestivo arrivo in salita.

“Caluso è la “capitale” dell’Erbaluce, uno dei vini bianchi più rappresentativi del Piemonte” conclude Borrione; “si trova al centro del Canavese mentre invece Campiglia Soana è una frazione del comune di Valprato Soana, posta proprio ai piedi del Gran Paradiso. Sarà indubbiamente una bellissima gara!”.



