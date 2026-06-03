IronBiella ai campionati italiani di triathlon medio, bilancio più che positivo

La Festa della Repubblica del 2 giugno ha fatto da cornice ai Campionati Italiani di Triathlon Medio, disputati a Barberino di Mugello (FI), sulle rive del Lago di Bilancino. Per il quarto anno consecutivo la manifestazione ha assegnato i titoli tricolori assoluti, a squadre e di categoria Age Group.



L'edizione 2026 ha visto al via 451 atleti, di cui 372 uomini e 79 donne, impegnati su un percorso particolarmente impegnativo composto da 1.900 metri di nuoto, 80 chilometri di ciclismo e 20 chilometri di corsa.



Presente anche il team IronBiella, che ha ottenuto ottimi risultati e conquistato due prestigiosi podi di categoria. Angela Fogarolli ha chiuso al terzo posto nella categoria M2, mentre Carmine Cirillo ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria M6.



Da segnalare anche le buone prestazioni di Paola Cortona, quinta classificata nella categoria M2, e di Matascia Pellegrino, settima nella categoria M1.



Un bilancio decisamente positivo per la società biellese.