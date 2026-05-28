Stars Cup 2026, sabato la Cronoscalata Oropa-Galleria Rosazza

Sabato 30 maggio andrà in scena la Cronoscalata Oropa-Galleria Rosazza, prima prova della Stars Cup 2026 e della Crono Series Erta, organizzata da ASD Pedale Cossatese.

La partenza del primo concorrente è fissata alle 14 dalla SP 513, nel tratto successivo alla trattoria La Nocca, mentre l’arrivo sarà posizionato all’imbocco della Galleria Rosazza.

Il percorso si sviluppa su 3,750 km, con un dislivello positivo di 292 metri, una pendenza media del 7,8% e punte massime del 10%. L’altitudine di arrivo è di 1.547 metri. La manifestazione è aperta ai tesserati C.S.A.In., F.C.I. Master ed E.P.S.

Ritrovo e ritiro pettorali sono in programma dalle 12 nel piazzale delle funivie di Oropa, presso il Ristorante Valfré, sede anche delle premiazioni finali riservate alle categorie maschili e femminili dal primo al terzo classificato.

Previsti provvedimenti anche per la viabilità. Dalle 14 alle 16 il tratto della SP 513 interessato dalla competizione sarà chiuso al traffico. Stop alla circolazione anche nella Galleria Rosazza, che verrà interdetta in direzione Oropa.