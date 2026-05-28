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Biella | 28 maggio 2026, 09:20

Biella, verde pubblico a Seab: appello ai privati e in arrivo nuove modalità di segnalazioni

Ed è in arrivo una carta servizi per aprire un filo diretto tra Seab e cittadini

Biella, verde pubblico a Seab: appello ai privati e in arrivo nuove modalità di segnalazioni

Biella, verde pubblico a Seab: appello ai privati e in arrivo nuove modalità di segnalazioni

Il Consiglio Comunale nella giornata di martedì 26 maggio ha approvato l’affidamento a SEAB S.p.A. del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico cittadino per la durata di tre anni. La scelta nasce dalla volontà di costruire un modello più stabile, efficiente e vicino alle esigenze della città, superando le criticità emerse negli ultimi anni nella gestione del servizio.

Obiettivo del Comune è garantire una gestione più puntuale e continuativa del verde cittadino e nel perseguirlo l’assessore rivolge inoltre un appello anche ai privati affinché venga mantenuta alta l’attenzione sulla manutenzione delle aree di competenza: "Da parte nostra ci sarà il massimo impegno, ma chiediamo anche ai privati collaborazione nella cura del verde di loro competenza, evitando di costringerci a ricorrere a ordinanze per imporre gli interventi necessari".

È infine allo studio, da parte di Seab, la predisposizione di una Carta dei Servizi che definirà modalità e strumenti attraverso cui i cittadini potranno effettuare segnalazioni e richieste, con l’obiettivo di rendere più rapido ed efficace il rapporto con l’utenza ed evitare sovrapposizioni o rimpalli di competenze.

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s.zo.

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