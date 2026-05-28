Biella, a Chiavazza il questionario per migliorare il quartiere

Illuminazione pubblica, stato dello strade e dei marciapiedi, aree verdi e parchi giochi, sono solo alcuni dei punti sui quali verte il questionario “Il mio quartiere – criticità e proposte” predisposto dal Consiglio di Quartiere di Chiavazza i cui consiglieri stanno distribuendo in questi giorni presso gli esercenti del quartiere, così da renderlo facilmente accessibile ai cittadini. Parallelamente, sarà attivata la versione online del questionario, compilabile tramite QR code.

Si tratta di strumento pensato per raccogliere opinioni, segnalazioni e suggerimenti, pensato con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nella zona.

Il questionario, oltre a una prima parte dedicata alle informazioni generali, prevede una valutazione dei principali ambiti del quartiere attraverso una scala da 1 a 5, oltre a sezioni aperte in cui i cittadini possono indicare le criticità più urgenti, proporre interventi concreti e suggerire nuovi servizi o iniziative utili a rendere Chiavazza più vivibile e dinamica.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è anche quello di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini: il modulo, infatti, prevede una sezione dedicata alla disponibilità a partecipare a iniziative di volontariato sul territorio, segnale di un possibile coinvolgimento diretto nella vita del quartiere.

La raccolta delle risposte si chiuderà nelle prossime settimane e la restituzione dei risultati è prevista per il 20 giugno, quando il Consiglio di Quartiere raccoglierà i questionari e analizzerà le indicazioni emerse per orientare eventuali interventi e priorità future.

Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi al Consiglio di Quartiere di Chiavazza, con sede in via Coda 36, oppure utilizzare l’indirizzo email quartierechiavazza@comune.biella.it o il numero WhatsApp dedicato 340/3271514.