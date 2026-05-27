ASL Biella informa: avviso di sciopero, ecco quando

Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che le Organizzazioni Sindacali USI-CIT, Confederazione CUB, ADL VARESE, SI COBAS e SGB hanno proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 29 maggio 2026 dalle ore 00,01 alle ore 23.59.
Hanno aderito allo sciopero le Organizzazioni Sindacali FI-SI Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti, FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, SBM e CUB PI.
Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.