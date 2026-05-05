Verde pubblico a Chiavazza, il Consiglio di Quartiere: “Situazione al centro della nostra attenzione”

A seguito delle numerose richieste di informazioni pervenute da parte dei cittadini, abbiamo ritenuto opportuno informare la popolazione attraverso un avviso affisso nelle bacheche del quartiere, così da garantire la massima trasparenza su una problematica che sta suscitando crescente preoccupazione.

Come Consiglio di Quartiere ci siamo attivati presso il Comune di Biella per segnalare la pessima condizione delle aree verdi. Dall’amministrazione ci è stato riferito che le criticità sono legate al recente cambio dell’operatore incaricato della manutenzione del verde pubblico.

Il Comune ha assicurato di essere al lavoro per individuare una soluzione nel più breve tempo possibile.

Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un costante dialogo con l’amministrazione comunale e aggiornando i cittadini sugli sviluppi, con l’obiettivo di vedere ripristinate al più presto condizioni adeguate di decoro e manutenzione nel nostro quartiere.