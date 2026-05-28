Valle San Nicolao, incontro con i cittadini: focus sul compostaggio domestico

Anche nel comune di Valle San Nicolao è in programma un incontro con la popolazione per parlare del compostaggio domestico.

L’incontro, che vede la collaborazione di COSRAB, si terrà mercoledì prossimo, 3 giugno, alle 20.45, nei locali della Biblioteca Comunale di frazione Chiesa.

Sarà presente anche un tecnico ambientale qualificato che illustrerà ai cittadini il corretto metodo per compostare i rifiuti organici. Inoltre, saranno offerti consigli e spunti prativi per gestire al meglio il proprio composter/tampa.