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Valli Mosso e Sessera | 28 maggio 2026, 08:20

Valle San Nicolao, incontro con i cittadini: focus sul compostaggio domestico

Valle San Nicolao, incontro con i cittadini: focus sul compostaggio domestico (foto di repertorio)

Valle San Nicolao, incontro con i cittadini: focus sul compostaggio domestico (foto di repertorio)

Anche nel comune di Valle San Nicolao è in programma un incontro con la popolazione per parlare del compostaggio domestico. 

L’incontro, che vede la collaborazione di COSRAB, si terrà mercoledì prossimo, 3 giugno, alle 20.45, nei locali della Biblioteca Comunale di frazione Chiesa. 

Sarà presente anche un tecnico ambientale qualificato che illustrerà ai cittadini il corretto metodo per compostare i rifiuti organici. Inoltre, saranno offerti consigli e spunti prativi per gestire al meglio il proprio composter/tampa.

g. c.

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