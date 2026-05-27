Caldo e afa non arretrano, nuovi record di temperatura per l’ultima decade di maggio (foto di repertorio)

Ieri, 26 maggio, nuovi record di temperatura massima sono stati stabiliti in 57 stazioni della rete meteorologica gestita da Arpa Piemonte: tra queste compaiono diversi capoluoghi come Novara, Vercelli e Torino, e diverse stazioni del Novarese, Torinese, Astigiano ed Alessandrino. I precedenti massimi per il periodo appartenevano all’ultima decade di maggio 2009.

Considerando la serie storica regionale, ricostruita con tutti i dati disponibili dal 1958 ad oggi, il 26 maggio si pone al primo posto come temperatura media a livello regionale con 21.9 °C, superiore ai 21.8 °C del 24 maggio 2009. Altresì, anche per le temperature massime 27.2 °C e le minime 16.6 °C sono stati stabiliti i record assoluti sulla serie storica.

"Nella giornata odierna è possibile un nuovo superamento dei record essendo previsti ulteriori incrementi termici - si legge nella nota di Arpa Piemonte - L’alta pressione non viene a breve sostituita da regimi più freschi, bensì arretrerà un po’ verso l’Atlantico lasciando posto ad infiltrazioni più fresche in quota da est. Questo permetterà un lieve calo delle temperature massime soprattutto nella giornata di venerdì. Il bollettino su ondate di calore segnala da sette giorni disagio bioclimatico di cui quattro con disagio moderato o forte (colore arancione o rosso) per tutti i capoluoghi di provincia".