Biella, un cittadino: "Erba alta ovunque"

Negli ultimi giorni, girando per Biella e per le sue frazioni, molti cittadini hanno segnalato una situazione sempre più evidente: l’erba risulta alta ovunque, dai giardini pubblici alle rotonde, dalle aiuole ai marciapiedi. Una condizione che non riguarda solo il decoro urbano, ma anche aspetti importanti legati alla sicurezza, alla visibilità stradale e alla fruibilità degli spazi comuni.

In diversi punti della città, infatti, l’erba incolta ostacola il passaggio sui marciapiedi, riduce la visibilità in prossimità di incroci e attraversamenti pedonali, e contribuisce a una percezione generale di incuria che non rispecchia il valore del nostro territorio.

Biella merita attenzione, ordine e cura: elementi fondamentali non solo per chi ci vive, ma anche per chi la visita e la attraversa ogni giorno.

Con questa lettera desideriamo portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale la necessità di un intervento tempestivo e programmato, affinché la manutenzione del verde pubblico torni a essere regolare, efficace e visibile.

Una città ordinata è una città più sicura, più accogliente e più rispettata.

Confidiamo che questa segnalazione possa contribuire a una rapida risoluzione della situazione, nell’interesse di tutti i cittadini e del decoro urbano che Biella merita.