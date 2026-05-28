Memoria, territorio e identità: il Biellese raccontato in DocBi40 FOTO

Non una semplice celebrazione, ma un’esplorazione. Non un elenco di iniziative, ma un mosaico di storie. In occasione del suo 40° anniversario, DocBi – Centro Studi Biellesi, in sinergia con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, presenta il nuovo film documentario del regista Manuele Cecconello, dedicato alla missione di un’associazione che, con un lavoro assiduo e disinteressato, è diventata presidio culturale e identitario di un’intera provincia.

Il progetto si distingue per la sua struttura narrativa. Lasciando volutamente da parte l’elenco e la cronologia delle attività realizzate dal DocBi nei suoi primi quarant’anni, il film si sviluppa attraverso sette parole chiave – lana, terra, anima, arte, tempo, corpo, scrittura – ciascuna legata a un luogo simbolo del Biellese.

Dalla Fabbrica della Ruota all’Alta Valsessera, dalla Bessa a Oropa e alla nuova sede dell’associazione, il documentario costruisce una mappa emotiva e culturale del territorio, mostrando come la tutela del patrimonio non sia soltanto conservazione, ma anche resistenza culturale: un modo per rendere il passato fertile per il futuro.

A dare forza al racconto è la riscoperta dello scultore settecentesco Giovanni Mainoldo e del suo capolavoro, la Madonna del Carmine di Trivero. La storia della statua, scolpita senza modello e nata da una pura visione interiore dell’artista, diventa metafora della missione stessa del DocBi: una ricerca instancabile della bellezza come bene comune, un filo invisibile capace di connettere una comunità e fondarne l’identità, o meglio le identità.

Guidato dalla voce narrante di Paolo Zanone, lo spettatore viene accompagnato in un percorso visivo che unisce riprese suggestive, materiali d’archivio inediti e testimonianze dei protagonisti che hanno costruito la storia del DocBi.

“L’obiettivo non era creare un documentario autocelebrativo – dichiara il regista Manuele Cecconello –. La vera sfida era tradurre quarant’anni di lavoro capillare in un’esperienza universale. La struttura in sette parole ci ha permesso di creare un racconto non lineare, un flusso di coscienza del territorio. La storia di Mainoldo è emersa come il cuore pulsante del film: è il simbolo di una creatività che attinge dalle radici per generare qualcosa di nuovo e potente, proprio come fa il DocBi ogni giorno. DocBi40 è più di un film: è un manifesto. È la celebrazione di un’opera collettiva che ha insegnato a trasformare archivi, sentieri, sapori e opere d’arte in un patrimonio vivo e condiviso, dimostrando che la cultura è il più potente strumento per rafforzare il senso di appartenenza di una comunità”.

“Sostenere il nuovo film documentario di Manuele Cecconello, realizzato per il 40° anniversario del DocBi – Centro Studi Biellesi, significa per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella riaffermare il valore della memoria come motore di futuro – dichiara Michele Colombo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella –. Quest’opera è un viaggio profondo nell’anima del nostro territorio attraverso parole chiave come terra, lana e tempo. Il DocBi rappresenta da quarant’anni un presidio culturale insostituibile per la tutela dell’identità locale. Come Fondazione siamo orgogliosi di affiancare da sempre questa realtà nel valorizzare le nostre radici storiche e sociali. Il linguaggio del cinema documentario si conferma uno strumento straordinario per unire le generazioni e promuovere la cultura biellese. La regia di Manuele Cecconello, regista sensibile e attento conoscitore di queste tematiche, con cui la Fondazione ha condiviso molti progetti, è la più adatta a narrare la storia del DocBi. Questo progetto dimostra che preservare il passato serve a renderlo fertile per le nuove sfide. Continueremo a investire nelle espressioni artistiche capaci di valorizzare il patrimonio comune del Biellese”.

Il film, realizzato grazie al contributo della Fondazione CRB – Bando Culturhub, della Regione Piemonte e della Fondazione CRT, sarà presentato con una serata-evento a Palazzo Gromo Losa venerdì 29 maggio, alle 21. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.