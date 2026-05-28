Protezione Civile e sicurezza, a Tollegno un’esercitazione in piazza: proseguono anche le attività educative nelle scuole

Il comune di Tollegno informa la cittadinanza che nella giornata di sabato 30 maggio, in Piazza Alpini d’Italia, si svolgerà un’esercitazione operativa di Protezione Civile organizzata con il coinvolgimento del Gruppo comunale di Tollegno e del Coordinamento Territoriale di Biella. L’attività prevede, in particolare, il montaggio di tende pneumatiche in dotazione al Coordinamento Territoriale e l’utilizzo di torri faro, con l’obiettivo di testare attrezzature, tempistiche operative e capacità di intervento in situazioni di emergenza.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di addestramento e preparazione, ma anche un’occasione per avvicinare la popolazione al mondo della Protezione Civile, valorizzando il ruolo dei volontari e la cultura della prevenzione e della sicurezza. Accanto alle attività operative sul territorio, prosegue inoltre l’impegno educativo del gruppo di Protezione Civile di Tollegno nelle scuole del paese. Nelle scorse settimane sono infatti stati realizzati incontri di educazione stradale rivolti agli alunni della scuola primaria, dalla classe prima alla quinta.

L’attività, sviluppata con finalità formative e informative, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sui comportamenti quotidiani legati alla sicurezza, promuovendo al tempo stesso forme di mobilità urbana alternative all’utilizzo del veicolo privato e favorendo una maggiore consapevolezza del rispetto degli spazi pubblici e delle regole della convivenza civile.

«La Protezione Civile – sottolinea l’amministrazione comunale – non significa soltanto intervento nelle emergenze, ma anche prevenzione, formazione e presenza concreta nella vita della comunità. Per questo riteniamo particolarmente importante sia l’attività di addestramento operativo sia il lavoro educativo svolto con i più giovani».