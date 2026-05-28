AISM Biella, il 30 maggio il territorio si illumina di rosso: anche la Cupola di Oropa

Il 30 maggio torna la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, e anche quest'anno l'Italia risponde con un gesto simbolico potente: monumenti e luoghi simbolo illuminati di luce rossa, il colore scelto dalla campagna internazionale per accendere i riflettori su una malattia che in Italia colpisce oltre 144.000 persone.

Il Biellese non è da meno. Come nelle edizioni precedenti, numerosi monumenti del territorio si uniranno all'iniziativa globale promossa dalla Multiple Sclerosis International Federation (MSIF), trasformando le loro facciate in un messaggio visibile di solidarietà verso chi convive ogni giorno con la SM e con le persone che li affiancano.

Tra le adesioni di quest'anno spicca una novità di grande impatto: per la prima volta anche la cupola della Basilica di Oropa sarà illuminata di rosso. Il santuario della Madonna Nera — Patrimonio UNESCO, incastonato nell'anfiteatro delle Alpi Biellesi ai piedi del Monte Mucrone — porta così il messaggio ben oltre i confini cittadini, rendendolo visibile da tutta la conca e dalla valle sottostante.

Altra presenza significativa è quella della Caserma Provinciale dei Carabinieri di Biella, che aderisce all'iniziativa illuminando la propria sede. Un gesto che testimonia come la sensibilizzazione sulla sclerosi multipla attraversi trasversalmente le istituzioni, dalle realtà civili a quelle dello Stato.

Inoltre saranno illuminati il Ricetto di Candelo e Piazza Borrino a Cossato. Pertanto l’AISM Biella ringrazia sentitamente: Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, Comune di Biella, Comune di Candelo, Comune di Cossato e Rettore del Santuario d’Oropa.

La Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla nasce con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca. La SM è una malattia neurologica cronica autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale, con sintomi molto variabili — dalla fatica alla difficoltà motoria, dai disturbi visivi ai problemi cognitivi — e che si manifesta prevalentemente tra i 20 e i 40 anni.

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla accompagna dal 1968 le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie, offrendo supporto, tutela dei diritti, servizi sul territorio e attività di informazione e sensibilizzazione. Il suo braccio scientifico, FISM – Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, sostiene e finanzia la ricerca scientifica d'eccellenza, promuovendo studi innovativi per comprendere meglio la malattia, migliorare le terapie e la qualità della vita delle persone con SM. Oggi FISM è riconosciuta tra le principali organizzazioni al mondo impegnate nella ricerca sulla sclerosi multipla.

Per chi vive con la sclerosi multipla nel Biellese, il punto di riferimento è la Sezione Provinciale AISM di Biella, in Via Piave 11/C — aperta dal lunedì al venerdì, ore 9.00–13.00 — raggiungibile al 015 8494363 o via email aismbiella@aism.it.