Fulgor, cresce l’appeal societario. Fregonese: “Interessamenti da imprenditori provenienti da fuori provincia”

La stagione sta giungendo al termine. I campionati ufficiali sono conclusi sia per la prima squadra sia per le formazioni giovanili, oggi impegnate in più tornei per misurarsi con realtà diverse rispetto alle formazioni incontrate nei campionati.

Dopo le fatiche accumulate nell’arco della stagione, la prima squadra ha ottenuto una fantastica salvezza ai playout e le squadre del Settore giovanile agonistico hanno raggiunto piazzamenti di enorme rilievo nel panorama regionale. Non meno incisive sono state le ragazze Under 12, autrici di un’annata di visibile crescita, e i piccoli blucremisi dell’Attività di base, migliorati nel tempo.

A confermare tutto ciò è uno scenario futuro inedito che si sta delineando. Il presidente Gianni Fregonese puntualizza: «Ci sono interessamenti verso la nostra società. Il mantenimento della categoria ci ha soddisfatto e permesso di poter intavolare discussioni con un gruppo di imprenditori da fuori regione. Fa molto piacere che la Fulgor abbia creato tanto appeal e interesse ben oltre i confini provinciali e regionali. Nelle prossime settimane renderemo noti più dettagli, ma si tratta di una nuova opportunità che coglieremo perché ci permetterà di ampliare i servizi per il Settore giovanile».