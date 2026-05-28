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COSTUME E SOCIETÀ | 28 maggio 2026, 07:30

A Biella la commemorazione dell’82° anniversario dell’Eccidio di piazza Martiri della Libertà

La cerimonia si svolgerà il 4 giugno, alle 18, dai portici di palazzo Oropa.

A Biella la commemorazione dell’82° anniversario dell’Eccidio di piazza Martiri della Libertà

A Biella la commemorazione dell’82° anniversario dell’Eccidio di piazza Martiri della Libertà

Si svolgerà mercoledì 4 giugno la commemorazione dell'82° anniversario dell'eccidio di piazza Martiri della Libertà, avvenuto il 4 giugno del 1944. Nella cerimonia saranno ricordati i 21 partigiani fucilati all'ombra del monumento a Quintino Sella, il più giovane dei quali non aveva ancora compiuto diciotto anni.

Dalle ore 18,00 il programma prevede:

Portici di Palazzo Oropa
- Raduno dei partecipanti
- Corteo in Via Italia, Piazza I° Maggio, Piazza Martiri.

Piazza Martiri
- Commemorazione solenne
- Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti

Intervengono:
- il Sindaco di Biella, Marzio Olivero
- il Ricercatore e Collaboratore dell’Istituto Storico per la Resistenza, Prof. Nicolò D’Oria

Parteciperà alla commemorazione la Banda “Giuseppe Verdi - Città di Biella”.

c. s. Comune Biella g. c.

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