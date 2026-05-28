A Biella la commemorazione dell’82° anniversario dell’Eccidio di piazza Martiri della Libertà

Si svolgerà mercoledì 4 giugno la commemorazione dell'82° anniversario dell'eccidio di piazza Martiri della Libertà, avvenuto il 4 giugno del 1944. Nella cerimonia saranno ricordati i 21 partigiani fucilati all'ombra del monumento a Quintino Sella, il più giovane dei quali non aveva ancora compiuto diciotto anni.
Dalle ore 18,00 il programma prevede:
Portici di Palazzo Oropa
- Raduno dei partecipanti
- Corteo in Via Italia, Piazza I° Maggio, Piazza Martiri.
Piazza Martiri
- Commemorazione solenne
- Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti
Intervengono:
- il Sindaco di Biella, Marzio Olivero
- il Ricercatore e Collaboratore dell’Istituto Storico per la Resistenza, Prof. Nicolò D’Oria
Parteciperà alla commemorazione la Banda “Giuseppe Verdi - Città di Biella”.