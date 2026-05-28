Controlli antidroga a Mongrando: lancia la cocaina dal finestrino

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Biella hanno svolto un servizio di osservazione lungo una strada provinciale nel comune di Mongrando, dove erano stati segnalati movimenti sospetti all’interno di un’area boschiva già nota come zona di spaccio.

L’attenzione dei militari si è concentrata su una Fiat Panda con tre uomini a bordo, che ha effettuato una brusca e pericolosa manovra di inversione di marcia proprio in prossimità del punto indicato. I Carabinieri hanno quindi deciso di seguire il veicolo, per poi fermarlo in un tratto più sicuro.

Appena l’auto ha accostato, il passeggero seduto sul sedile posteriore avrebbe gettato un involucro dal finestrino, per poi aprire la portiera e fuggire a piedi nei prati a lato della strada. Recuperato il contenitore, i militari hanno accertato che al suo interno vi erano un paio di dosi di cocaina. L’uomo, un trentenne del Cossatese già noto quale assuntore di stupefacenti, è stato poi rintracciato.

Durante il controllo degli altri due occupanti, i Carabinieri hanno inoltre trovato, nascosto nel vano portaoggetti, un coltello di 15 centimetri, di cui 7 di lama. L’oggetto è stato sequestrato e il passeggero, che ha ammesso di esserne il proprietario, è stato denunciato.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.