Verde pubblico, Biella scommette su Seab, Castagnetti: “La città sarà più curata” FOTO

Ancora negli ultimi giorni in redazione sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini che facevano presente l'assenza di manutenzione del verde in alcune aree cittadine, ma ora si cambia registro, o almeno così spera il Comune che punta su Seab per la sua gestione. A illustrarne le ragioni è stato l’assessore al Verde pubblico Luca Castagnetti nel corso del consiglio comunale di ieri martedì 26 maggio, spiegando le motivazioni che hanno portato l’amministrazione ad affidare il servizio alla società in house.

“Perché Seab? Perché negli ultimi anni il lavoro svolto non ci ha soddisfatti”, ha dichiarato Castagnetti, sottolineando le criticità emerse con le precedenti aziende incaricate della manutenzione del verde cittadino. Secondo l’assessore, gli uffici comunali hanno più volte lamentato difficoltà di comunicazione con le ditte che gestivano i tre diversi lotti del servizio.

Da qui la scelta di avviare un confronto con SEAB già dallo scorso novembre. “Ora che Seab è stata rimessa a posto, questo ci fa ben pensare per affidare a loro il servizio”, ha spiegato Castagnetti.

L’assessore ha precisato che fino al 9 maggio erano ancora operative le precedenti aziende e che soltanto successivamente è stato possibile avviare concretamente il nuovo percorso. L’affidamento avrà durata triennale e un valore complessivo di circa 1,9 milioni di euro Iva compresa.

Secondo il Comune, il contratto consentirà a Seab di strutturarsi in maniera adeguata, investendo in mezzi e personale. “Non è un affidamento "grasso", ma permette alla società di acquistare o noleggiare macchinari e assumere operai che svolgano il lavoro”, ha spiegato l’assessore "Sono il primo che spero che vada tutto bene, io stesso lunedì avevo 170 tra foto e segnalazioni sulla scrivania, non è ammissibile una situazione del genere". L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di costruire un modello stabile e più efficiente rispetto alla situazione attuale. “Pensiamo di avere creato con la società in house un pacchetto interessante che stia in piedi e migliori l’attuale situazione”, ha aggiunto Castagnetti. "Se poi ci renderemo conto che servono più fondi - prosegue - valuteremo il da farsi".

Restano invece escluse dall’affidamento le potature degli alberi, che continueranno a essere gestite separatamente attraverso un appalto dedicato da circa 200 mila euro, anche se in futuro il servizio potrebbe passare direttamente nelle mani di Seab: "Non le abbiamo affidate ora perchè un mondo particolare, delle imprese di giardinaggio, che implica conoscenze che non ci siamo ancora sentiti di affidare, ma ci penseremo in futuro sicuramente".

“Penso in ogni caso che l'affidamento a Seab che sia una scommessa vincente rispetto alla situazione attuale”, ha concluso l’assessore.