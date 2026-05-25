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EVENTI | 25 maggio 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 22 al 24 maggio 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

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Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 22 al 24 maggio 2026

Attualità

34 anni dopo Capaci, a Vigliano si ricorda Giovanni Falcone e le vittime della strage

CGIL Biella a Torino per difendere la sanità pubblica: 45 sigle in corteo

Costume e società

La V Tessile 1963/64 torna all’Itis per celebrare i 62 anni dal diploma

Candelo chiama New York, piazza Castello diventa vetrina internazionale con la sfilata di moda 

Gifflenga celebra 1100 anni di storia, presentato il francobollo commemorativo 

Biella campione di solidarietà con la lotteria benefica di AISM

Cronaca

Contrasto agli stupefacenti: 27enne biellese in possesso di cocaina

Ladri in azione a Mottalciata: colpite due abitazioni

Escursionista precipita sul Mucrone: elitrasportato in codice rosso

Incidente domestico per una donna, soccorsi a Biella: in azione anche l’autoscala dei Vigili del Fuoco

A terra con la moto, 32enne soccorso a Cossato 

Viverone, auto nel mirino dei vandali in piena notte: arrivano i Carabinieri

Accusa un malore al Lago della Vecchia, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Eventi

Il Lessona Summer Festival compie 10 anni: 16 serate tra concerti, solidarietà e sport per accendere l’estate

Biella Riva celebra Maria Ausiliatrice: presentato il ricco programma

Taglio del nastro a Cavaglià, ecco il nuovo volto del piazzale Artiglieri d’Italia

Cena della paella a Vigliano con gli Alpini

Oltre 200 mucche in cammino verso gli alpeggi, Transumando incanta i visitatori

Pollone celebra i 90 anni degli Alpini, corteo e festa di comunità tra memoria e tradizione

Politica

Sport

Pollone, Alpini in festa per i 90 anni: 130 partecipanti al Memorial Coda-Serralunga

Running, CorriCossato 2026: sono circa 2000 gli iscritti

La Biellese Under 16 è campione regionale: decide Sasso nella finale con la CBS

Giro d'Italia 2026: Vingegaard trionfa a Pila e conquista la Maglia Rosa

Running, 105 iscritti al Trail del Favè nel ricordo di Mauro Berghi

La Maglia Ciclamino si tinge di Biellese: a Pila la premiazione con Roberto Pella e Anna Vietti

Vittoria fondamentale, la Scuola Pallavolo Biellese si impone ad Acqui Terme 

Pallavolo, apoteosi per Tollegno: la serie C è tua

Ponderano celebra il Fiore Day tra sport, musica e spirito di comunità

Tra sentieri e cascine storiche con la Pro Loco Biella, tante persone all’escursione di Sordevolo

Redazione

Le prime dal territorio

Biella

La crisi colpisce anche gli stranieri in Piemonte: nel 2025 calati i soldi mandati a casa ma Biella è in controtendenza (foto di repertorio)

La crisi colpisce anche gli stranieri in Piemonte: nel 2025 calati i soldi mandati a casa ma Biella è in controtendenza

Anche gli immigrati risparmiano meno in questi mesi di difficoltà e di crisi economica: la conferma...

Le prime dalle rubriche

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