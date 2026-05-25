Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 22 al 24 maggio 2026

Attualità
34 anni dopo Capaci, a Vigliano si ricorda Giovanni Falcone e le vittime della strage
CGIL Biella a Torino per difendere la sanità pubblica: 45 sigle in corteo
Costume e società
La V Tessile 1963/64 torna all’Itis per celebrare i 62 anni dal diploma
Candelo chiama New York, piazza Castello diventa vetrina internazionale con la sfilata di moda
Gifflenga celebra 1100 anni di storia, presentato il francobollo commemorativo
Biella campione di solidarietà con la lotteria benefica di AISM
Cronaca
Contrasto agli stupefacenti: 27enne biellese in possesso di cocaina
Ladri in azione a Mottalciata: colpite due abitazioni
Escursionista precipita sul Mucrone: elitrasportato in codice rosso
Incidente domestico per una donna, soccorsi a Biella: in azione anche l’autoscala dei Vigili del Fuoco
A terra con la moto, 32enne soccorso a Cossato
Viverone, auto nel mirino dei vandali in piena notte: arrivano i Carabinieri
Accusa un malore al Lago della Vecchia, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso
Eventi
Il Lessona Summer Festival compie 10 anni: 16 serate tra concerti, solidarietà e sport per accendere l’estate
Biella Riva celebra Maria Ausiliatrice: presentato il ricco programma
Taglio del nastro a Cavaglià, ecco il nuovo volto del piazzale Artiglieri d’Italia
Cena della paella a Vigliano con gli Alpini
Oltre 200 mucche in cammino verso gli alpeggi, Transumando incanta i visitatori
Pollone celebra i 90 anni degli Alpini, corteo e festa di comunità tra memoria e tradizione
Politica
Sport
Pollone, Alpini in festa per i 90 anni: 130 partecipanti al Memorial Coda-Serralunga
Running, CorriCossato 2026: sono circa 2000 gli iscritti
La Biellese Under 16 è campione regionale: decide Sasso nella finale con la CBS
Giro d'Italia 2026: Vingegaard trionfa a Pila e conquista la Maglia Rosa
Running, 105 iscritti al Trail del Favè nel ricordo di Mauro Berghi
La Maglia Ciclamino si tinge di Biellese: a Pila la premiazione con Roberto Pella e Anna Vietti
Vittoria fondamentale, la Scuola Pallavolo Biellese si impone ad Acqui Terme
Pallavolo, apoteosi per Tollegno: la serie C è tua
Ponderano celebra il Fiore Day tra sport, musica e spirito di comunità
Tra sentieri e cascine storiche con la Pro Loco Biella, tante persone all’escursione di Sordevolo