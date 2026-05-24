Accusa un malore al Lago della Vecchia, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Intervento di soccorso in alta Valle Cervo. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 di oggi, 24 maggio, al Rifugio del Lago della Vecchia: stando alle prime ricostruzioni, un ospite di circa 80 anni, residente fuori provincia, avrebbe accusato un malore.

In breve tempo, è stato aiutato dal gestore, assieme ad un operatore del Soccorso Alpino, presente al momento dell'accaduto.

Nel frattempo, si è portato sul posto l’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte dalla base di Borgosesia, con gli operatori pronti ad assistere l’uomo. In seguito, il pensionato è stato caricato a bordo del velivolo con il verricello e trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano in codice giallo.

Allertata, negli stessi istanti, anche la stazione del Soccorso Alpino Valle Cervo, che ha attivato una squadra di terra nel caso ce ne fosse stata la necessità.