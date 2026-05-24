La Maglia Ciclamino si tinge di Biellese: a Pila la premiazione con Roberto Pella e Anna Vietti VIDEO

C’è un pezzo di Biella che brilla sul tetto del Giro d’Italia, e non solo per la fatica dei corridori sulle rampe della Valle d’Aosta. Ieri, sul traguardo della quattordicesima tappa da Aosta a Pila, il cerimoniale della Corsa Rosa ha visto salire sul podio due volti notissimi del nostro territorio: l’onorevole Roberto Pella, in veste di Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, e Anna Vietti, anima del marketing e degli eventi di Lauretana. Insieme hanno consegnato la prestigiosa Maglia Ciclamino a Jhonatan Narváez.

L'ecuadoriano della UAE Team Emirates è infatti il nuovo leader della classifica a punti, balzato in testa per una sola lunghezza sul francese Magnier grazie alle energie spese nel traguardo volante di Roisan. Un incontro ravvicinato con i campioni che per Lauretana rappresenta la ciliegina sulla torta di un legame ormai storico. Quella con la Corsa Rosa è infatti una scommessa vincente che dura da ben cinque anni consecutivi: mezza decade in cui l'acqua di Graglia accompagna i ciclisti lungo le strade d'Italia, legando il proprio nome a uno dei simboli più ambiti della competizione.

Per celebrare questo compleanno speciale, l'azienda ha voluto fare le cose in grande, accogliendo partner e clienti in un'esclusiva area ospitalità quassù a Pila, a 2.700 metri di quota, trasformando una giornata di sport in una grande festa piemontese. L'orgoglio per la trasferta valdostana si legge chiaramente nelle parole di Roberto Pella: «Vedere il nostro territorio e le sue imprese così protagonisti in una vetrina internazionale è un’emozione enorme. Il ciclismo unisce la gente, ma sa anche dare il giusto risalto al nostro Made in Italy».

Sulla stessa linea Anna Vietti, che dal podio non nasconde la soddisfazione per un traguardo che va oltre lo sport: «Salire su questo podio accanto a Narváez e alle istituzioni ripaga tutto l'impegno del nostro team. Questa Maglia Ciclamino oggi la sentiamo un po’ anche nostra». Mentre il Giro saluta le montagne per correre verso Milano, Biella si gode questo sabato di gloria in prima fila.