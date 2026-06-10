Biella, "Il lupo nel Biellese" alla Biblioteca diocesana

Prosegue il ciclo di conferenze promosso in occasione dei 1200 anni della storia di Biella. Questa sera, mercoledì 10 giugno, alle 20.45, la Biblioteca diocesana del Seminario di Biella ospiterà il secondo appuntamento della rassegna.
Al centro della serata ci sarà l’intervento di Sergio Marucchi del DocBi, dal titolo “Il lupo nel Biellese: Ottocento anni di storia”. L’incontro proporrà una panoramica storica sulla presenza del lupo nel territorio biellese, ricostruita attraverso studi e documenti d’archivio.
Nel corso della conferenza verranno approfonditi i rapporti tra l’uomo e il lupo nel corso dei secoli, con l’obiettivo di distinguere i dati storici dagli elementi leggendari che hanno accompagnato l’immagine di questo animale.
L’appuntamento è aperto al pubblico.