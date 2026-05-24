Taglio del nastro a Cavaglià, ecco il nuovo volto del piazzale Artiglieri d’Italia FOTO

Ieri, 23 maggio, nel comune di Cavaglià, si è tenuta l’inaugurazione del piazzale Artiglieri d’Italia: si tratta di un intervento di riqualificazione urbana finanziato nell’ambito dell’accordo per la coesione. Presenti, per l’occasione, le autorità (locali, provinciali e regionali) assieme alle associazioni del paese.

Al termine del taglio del nastro, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mosè Brizi ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno partecipato. “In particolare – dichiara il primo cittadino - il comandante della caserma di Cavaglià Mario Salvato, la sindaca e vicepresidente della Provincia di Biella Elisa Pollero, capofila dell’Unione dei comuni tra Baraggia e Bramaterra, il consigliere regionale Elena Rocchi, con delega dell’assessore regionale Vignale quale rappresentante del settore per il coordinamento delle operazioni del finanziamento, il consigliere regionale e cittadina di Cavaglià Emanuela Verzella, i rappresentanti delle associazioni locali e tutte le persone che hanno dato il loro contributo per la realizzazione dell’opera".

E ha aggiunto: "È nostra intenzione, in sinergia con la Regione Piemonte, porre le basi al fine di completare la totale superficie dell’area con la pavimentazione da poco effettuata”.