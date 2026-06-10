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SPORT | 10 giugno 2026, 11:20

Bocce, un turno alla fine delle qualificazioni in Seconda Categoria ma Piatto esulta già

Bocce, un turno alla fine delle qualificazioni in Seconda Categoria ma Piatto esulta già

Bocce, un turno alla fine delle qualificazioni in Seconda Categoria ma Piatto esulta già

Manca solo una giornata (in programma venerdì 12 giugno) al termine della fase di qualificazione provinciale del campionato di Seconda Categoria. Ma la classifica vede già qualificata la Piatto Sport, irraggiungibile con 15 punti, seguita da San Secondo Bennese 10, Burcina 9, Valle Elvo 6. 

Sante Tregnago

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